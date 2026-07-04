SON DAKİKA | Milletvekili Adnan Beker’in kardeşine gözaltı: Yağma ve dolandırıcılık suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Milletvekili Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker, Cemal Özdemir, Muhammet Yusuf Özdemir ve Buğrahan Yüceldi isimli şahıslar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

MAL VARLIKLARI İNCELENİYOR

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, dijital materyaller üzerindeki incelemeler ile mali araştırmaların çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.