Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Milletvekili Adnan Beker’in kardeşine gözaltı: Yağma ve dolandırıcılık suçlaması
Giriş Tarihi: 4.07.2026 15:49 Son Güncelleme: 4.07.2026 15:53

SON DAKİKA | Milletvekili Adnan Beker’in kardeşine gözaltı: Yağma ve dolandırıcılık suçlaması

Ankara Milletvekili Adnan Beker’in kardeşi Özay Beker, Cemal Özdemir, Muhammet Yusuf Özdemir ve Buğrahan Yüceldi yağma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ve dijital deliller incelemeye alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Milletvekili Adnan Beker’in kardeşine gözaltı: Yağma ve dolandırıcılık suçlaması
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Milletvekili Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker, Cemal Özdemir, Muhammet Yusuf Özdemir ve Buğrahan Yüceldi isimli şahıslar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

MAL VARLIKLARI İNCELENİYOR

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, dijital materyaller üzerindeki incelemeler ile mali araştırmaların çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL CUMHURİYET

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Milletvekili Adnan Beker’in kardeşine gözaltı: Yağma ve dolandırıcılık suçlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA