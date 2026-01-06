SON DAKİKA… Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy uyuşturucu ticareti suçundan gözaltında: Evinde tabakta uyuşturucu servisi yapmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında kamuouyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy gözaltına alınmıştı. Ersoy'un evinde kokain ve yüzlerce uyuşturucu hap çıktı.
SABAH'ın ulaştığı baskın fotoğraflarında tabaklarda kullanıma hazır eroin ele geçirildiği görüldü. Ersoy'a uyuşturucu ticareti suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden aralarında oyuncu Doğukan Güngör, 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
TABAKTA UYUŞTURUCU SERVİSİ
Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu'nun firari olduğu soruşturmada Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada "uyuşturucu servisi" belgelendi. Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi.
SABAH'ın ulaştığı o karelerde tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğu da görüldü.
UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINDA
Ceyda Ersoy hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Türk Ceza Kanununa göre, uyuşturucu maddeleri satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ile yargılanıyor.