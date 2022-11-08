Son dakika: Cihan Kolivar gözaltına alındı! ’Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir’ demişti!

Ekmek fiyatlarının Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenmesine rağmen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmeğe yeni zam yapacaklarını söyledi.

EKMEK TÜKETİMİNİ AŞAĞILADI

Cihan Kolivar ekmek tüketimini aşağılayarak, akılalmaz hakaretlerde de bulundu. Kolivar, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şey. Ezber değil." ifadelerini kullandı.

Kolivar, "Türkiye'de ekmek için kişi başı tüketim 210 KG. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." gibi haddini aşan sözler kullandı