SON DAKİKA | ClubHouse Bebek’in işletmecisi Menderes Utku hakkında karar! Mekana narkotik baskını yapılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu belirlenen Bebek'teki ClubHouse isimli spor salonu ve restorana geçtiğimiz gün baskın yapıldı.
Ünlüler, iş adamları, dizi oyuncularının uğrak mekanı olan ClubHouse Bebek'te 100 narkotik polisi ve 5 adet K-9 köpeği ile mekanda arama yapıldı.
AKŞAMLARI PARTİ
3 aşamalı şekilde üyelik yapılan, üyeler dışında kimsenin alınmadığı mekanda, spor salonu, toplantı odaları ve restoran bölümünün bulunduğu öğrenildi. Savcılığın soruşturmasında elde edilen yeni ifadelerde ClubHouse isimli mekanda akşam uyuşturucu ve fuhuş partileri yapıldığı öne sürüldü. Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara burada VİP üyelik sunduğu kaydedildiSpor salonu ve restoran görünümlü mekanda akşamları özel VİP partiler düzenlendiği, burada uyuşturucu kullanıldığı belirtildi.
İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Bebek'te Narkotik Masası Polisleri'nce narkotik dedektör köpekleriyle baskın düzenlenen "Club House" isimli spor salonundaki aramalar tamamlandı. Aramalarda herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Club House adlı spor salonunun işletmecisi olan Yeşilçam'ın "Küçük Serseri" rolündeki Afacan'ı Menderes Utku soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Menderes Utku, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevinde gönderildi.