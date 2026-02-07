SON DAKİKA | ClubHouse Bebek’in işletmecisi Menderes Utku hakkında karar! Mekana narkotik baskını yapılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu belirlenen Bebek'teki ClubHouse isimli spor salonu ve restorana geçtiğimiz gün baskın yapıldı.

Ünlüler, iş adamları, dizi oyuncularının uğrak mekanı olan ClubHouse Bebek'te 100 narkotik polisi ve 5 adet K-9 köpeği ile mekanda arama yapıldı.