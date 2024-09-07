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Giriş Tarihi: 7.9.2024 23:19 Son Güncelleme: 7.9.2024 23:59

Cübbeli Ahmet’e saldırı! Küfürler etti boğazını sıktı: Saldırgan gözaltında!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de yaptığı bir sohbet çıkışı toplantıya katılanlarla sohbet ettiği sırada bir kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli A.A. Cübbeli Ahmet'in boğazını sıkıp, küfürler yağdırdı. Saldırgan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER Emir SOMER
Cübbeli Ahmet’e saldırı! Küfürler etti boğazını sıktı: Saldırgan gözaltında!

İstanbul İkitelli'de yaşanan olayda iddiaya göre karanlıktan çıkan kişi kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Mahmut Ünlü'nün boğazını sıkarak ağır küfürler etti. Mahmut Ünlü'nün korumaları tarafından müdahale edilip etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi.

Saldırgan A.A. polis ekiplerine teslim edildi

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hoca efendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Cübbeli Ahmet’e saldırı! Küfürler etti boğazını sıktı: Saldırgan gözaltında!
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