Cübbeli Ahmet’e saldırı! Küfürler etti boğazını sıktı: Saldırgan gözaltında!

Saldırgan A.A. polis ekiplerine teslim edildi

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hoca efendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."