Cübbeli Ahmet’e saldırı! Küfürler etti boğazını sıktı: Saldırgan gözaltında!

İstanbul İkitelli'de yaşanan olayda iddiaya göre karanlıktan çıkan kişi kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Mahmut Ünlü'nün boğazını sıkarak ağır küfürler etti. Mahmut Ünlü'nün korumaları tarafından müdahale edilip etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi.
Saldırgan A.A. polis ekiplerine teslim edildi
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hoca efendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."