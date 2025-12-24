SON DAKİKA... Daltonlar Suç Örgütü davasında karar: Örgüt yöneticilerine 12’şer kez müebbet hapis

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 12'ŞER KEZ MÜEBBET

Mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 5 kez 'kasten öldürme' suçlarından 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Zafer Boyun da aynı suçlardan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis ve farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 258 sanık hakkında ise 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verildi.