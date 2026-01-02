DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 18 şüpheliye yönelik düğmeye basıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Jandarma Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonda, hedefteki 18 şüphelinin tamamı 31 Aralık 2025'te yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin Muğla Adliyesi'ne getirilişi sırasında jandarma ekiplerinin ve Polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol, 1 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.