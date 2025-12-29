SON DAKİKA: Denizli’de feci kaza! Park halindeki TIR’ın dorsesine çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi çevre yolunda gece saatlerinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre; 19 yaşındaki Süleyman Çelen idaresindeki, henüz plakası belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü, yol kenarında park halinde bekleyen tırın dorsesine arkadan çarptı.