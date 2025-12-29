SON DAKİKA: Denizli’de feci kaza! Park halindeki TIR’ın dorsesine çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi çevre yolunda gece saatlerinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre; 19 yaşındaki Süleyman Çelen idaresindeki, henüz plakası belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü, yol kenarında park halinde bekleyen tırın dorsesine arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE ACI HABER
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, sürücü Süleyman Çelen'in çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve araç içerisinde sıkışan arkadaşı M.S.S., itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan M.S.S.'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kazada hayatını kaybeden Süleyman Çelen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen gencin cenazesi, Acıpayam'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.