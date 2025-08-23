Son dakika: Denizli’de orman yangını!

Yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

