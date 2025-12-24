SON DAKİKA… Denizli’de vahşet! Alkollü eğlence dönüşü 7.5 aylık bebeği öldüresiye darp ettiler: Şüpheli anne ile sevgilisi…

"BUNU YAŞATAN HERKESİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Olayın ardından torununu merak ettiğini ve bunu yaşatanların en ağır şekilde ceza almasını istediğini belirten Satı Tör, "Akşam anneannesi beni aradı. Küçük torunumun yoğun bakımda olduğunu söyledi. Oğlumun eski eşinin erkek arkadaşı torunuma darp ediyor. Çok merak ediyorum ama göremiyorum. Devlet koruma altına almış ama bize göstermiyorlar. Ben torunuma bakmak istiyorum. Şuan hastanedeyiz, torunumun durumunu bilmiyorum. Torunum daha 7,5 aylık ve şu anda yoğun bakımda. Bunu yaşatan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.