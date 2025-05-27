SON DAKİKA... Denizli’deki günlük kiralık dairede gizli kamera skandalı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hepsini canlı canlı izlemiş!

Türkiye'nin konuştuğu olay Denizli'nin Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti.
Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı. Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.
Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı. İncelemede; gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu belirlendi. Filiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HEPSİNİ CANLI CANLI İZLEMİŞ
Filiz'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. Filiz ifadesinde; gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi. Filiz'in gizli kameraları internete bağlı olarak kurduğu, yaşananları canlı olarak cep telefonundan izleyip, aynı zamanda da kaydettiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından apartlarda kalıp, kaydedildiğinden şüphelenen 4 kişi daha polise şikayetçi oldu. Böylelikle şikayetçi sayısı 5'e yükseldi.
MAĞDURLAR TEK TEK TESPİT EDİLECEK
Diğer yandan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından hafıza kartlarındaki görüntüler de incelemeye alındı.