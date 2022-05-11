Son dakika: DEVA Parti’li Metin Gürcan’ın tahliyesine itiraz!

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmada Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada yargılama konusu devletin gizli kalması gereken bilgilerini içerdiği gerekçesiyle CMK'nın ilgili maddesi gereğince duruşmaları kapalı görme kararı verdi.

Bugün kapalı görülen ikinci duruşmada, sanık Metin Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Metin Gürcan tahliye olmuştur. Gözümüz aydın olsun, geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etti.