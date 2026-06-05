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Giriş Tarihi: 5.06.2026 14:34

Son dakika | Dilan Polat'ın koruması Can Polat’ın dosyasında flaş gelişme: Tetikçinin ev arkadaşı gözaltına alındı

Son dakika haberi! Dilan Polat ve Engin Polat’ın İzmir Çeşme’de silahlı saldırıyla öldürülen korumaları Can Polat’ın cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayeti işleyen tetikçinin İstanbul’daki ev arkadaşı gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika | Dilan Polat’ın koruması Can Polat’ın dosyasında flaş gelişme: Tetikçinin ev arkadaşı gözaltına alındı
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Son dakika... Dilan Polat ve Engin Polat'ın İzmir Çeşme'de silahlı saldırıyla öldürülen korumaları Can Polat'ın cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Can Polat'ın dosyasının İstanbul'a gönderilmesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da ilk gözaltı yapıldı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; cinayeti işleyen tetikçinin İstanbul'da ev arkadaşı olan kişiyi gözaltına aldı. Tetikçi ve ona kalacağı adres başta olmak üzere yardım ve yataklık eden bir kişi İzmir'de gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti.

Son gözaltıyla birlikte gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

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Son dakika | Dilan Polat'ın koruması Can Polat’ın dosyasında flaş gelişme: Tetikçinin ev arkadaşı gözaltına alındı
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