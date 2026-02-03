Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Diyarbakır'da 13 gündür aranıyordu: Nimet Kılıç'tan acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 3.02.2026 13:07 Son Güncelleme: 3.02.2026 13:26

SON DAKİKA | Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp şizofreni hastası kadın termal kamera, kadavra ve iz takip köpekleri ile aranıyordu. Nimet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA | Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışması 13 gündür sürüyordu. AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve çeşitli kurumlardan toplam 300 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile dronlar da kullanıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede arazinin çamurlu olması nedeni ile arama tarama faaliyeti güçlükle yürütülürken, 13 gündür aranan kayıp Nimet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

