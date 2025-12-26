Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Diyarbakır’da 18 yaşındaki Sümeyye’nin sır ölümü! Cesedi çöp poşetinde bulundu: Eşinden kafa karıştıran hamle...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 08:34 Son Güncelleme: 26.12.2025 08:48

SON DAKİKA… Diyarbakır Yenişehir’de bir sitede bulunan binanın 8. Katındaki giden ev sahibi kan donduran manzarayla karşılaştı. Evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinden kadın cesedi çıktı. Cesedin, 18 yaşındaki Sümeyye D.’ye ait olduğu belirlenirken, eşi ile ilgili o detay kafaları karıştırdı. İşte detaylar…

SON DAKİKA… Kan donduran olayın adresi Diyarbakır'dı. Yenişehir'de Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye giden mülk sahibi, kan donduran manzarayla karşılaştı.

Evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinden kadın cesedi çıktı!

CESET 18 YAŞINDAKİ SÜMEYYE'NİN ÇIKTI!

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğunu belirledi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Sümeyye D.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

EŞİYLE İLGİLİ KAFA KARIŞTIRAN DETAY…

Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Sümeyye D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

