SON DAKİKA… Diyarbakır’da 18 yaşındaki Sümeyye’nin sır ölümü! Cesedi çöp poşetinde bulundu: Eşinden kafa karıştıran hamle...

CESET 18 YAŞINDAKİ SÜMEYYE'NİN ÇIKTI!

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğunu belirledi.