SON DAKİKA… Diyarbakır’da 18 yaşındaki Sümeyye’nin sır ölümü! Cesedi çöp poşetinde bulundu: Eşinden kafa karıştıran hamle...

SON DAKİKA… Kan donduran olayın adresi Diyarbakır'dı. Yenişehir'de Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye giden mülk sahibi, kan donduran manzarayla karşılaştı.
Evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinden kadın cesedi çıktı!
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
Sümeyye D.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
EŞİYLE İLGİLİ KAFA KARIŞTIRAN DETAY…
Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Sümeyye D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.