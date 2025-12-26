Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Diyarbakır’da 3 aylık bebeğini camdan atmıştı! O anneden haber var…
Giriş Tarihi: 26.12.2025 12:08 Son Güncelleme: 26.12.2025 12:14

SON DAKİKA… Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nurhayat E., ve 3 aylık bebeği H.E’yimisafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde pencereden attı. Bebek hayatını kaybederken, anne tedavi altına alındı. Anne Nurhayat E. ile ilgili o detay yürek yaktı…

DHA Yaşam
Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477'nci Sokak'taki Gülbahar Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeği H.E.'yi pencereden attı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E., polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen ve ailesinin de bu süreçte kendisine yardımcı olmaya çalıştığı ifade edilen Nurhayat E., savcılık kararıyla tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz