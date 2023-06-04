Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 4.6.2023 01:33 Son Güncelleme: 4.6.2023 01:36

SON DAKİKA | Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Diyarbakır’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'da deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Çüngüş olarak belirlenen sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

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SON DAKİKA | Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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