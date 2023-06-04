SON DAKİKA | Diyarbakır’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'da deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Çüngüş olarak belirlenen sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Çüngüş (Diyarbakır)
Tarih:2023-06-04
Saat:01:25:20 TSİ
Enlem:38.254 N
Boylam:39.391 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9x9v65zJxv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi