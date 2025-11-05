SON DAKİKA: Diyarbakır’da kasap dükkanında kanlı hesaplaşma! 2 ölü 2 yaralı! Dehşet anları ortaya çıktı

DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Kan donduran olayın ardından ortaya çıkan cep telefonu görüntüleri, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Karşı apartmanda oturan bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde; Eli silahlı iki kişinin, yerde hareketsiz yatan kişilere defalarca ateş açtığı, Bir kişinin tabancayla ateş açarken, diğer bir kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, saldırganların olay yerinden bir araçla hızla kaçtığı da görülüyor.

