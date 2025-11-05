SON DAKİKA: Diyarbakır’da kasap dükkanında kanlı hesaplaşma! 2 ölü 2 yaralı! Dehşet anları ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlenerek silahlı hesaplaşmaya dönüştü.
CAN KAYBI VE YARALILAR: COŞAN KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeyi savaş alanına çeviren çatışmada, kurşunların hedefi olan dört kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Zülfü Coşan ve Ensari Coşan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi ise devam ediyor. Hayatını kaybeden Coşan kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Kan donduran olayın ardından ortaya çıkan cep telefonu görüntüleri, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Karşı apartmanda oturan bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde; Eli silahlı iki kişinin, yerde hareketsiz yatan kişilere defalarca ateş açtığı, Bir kişinin tabancayla ateş açarken, diğer bir kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, saldırganların olay yerinden bir araçla hızla kaçtığı da görülüyor.
POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği bölgede, kaçan şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir soruşturma ve takip çalışması başlatıldı.
Olayın neden çıktığı ve taraflar arasındaki husumetin ne olduğu tüm yönleriyle araştırılıyor.