SON DAKİKA... Diyarbakır’da kuduz alarmı! Tüm mahalle karantinaya alındı: 4 ay önce kedi ısırmış!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

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