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Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:05 Son Güncelleme: 14.08.2026 16:15

SON DAKİKA... Diyarbakır'da kuduz alarmı! Tüm mahalle karantinaya alındı: 4 ay önce kedi ısırmış!

SON DAKİKA... Diyarbakır'da 4 yaşındaki N.K. isimli kız çocuğunu sokakta oynadığı sırada kedi ısırdı. Kontroller sonrası eve gönderilen ancak 4 ay sonra rahatsızlanan talihsiz çocuk entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. N.K.'nın kuduz testinin pozitif çıkması sonucu mahalle karantiya alındı. İşte detaylar

İHA Yaşam
SON DAKİKA... Diyarbakır’da kuduz alarmı! Tüm mahalle karantinaya alındı: 4 ay önce kedi ısırmış!
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Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi'nde N.K. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi.

Aile, daha sonra hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

#DİYARBAKIR

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SON DAKİKA... Diyarbakır'da kuduz alarmı! Tüm mahalle karantinaya alındı: 4 ay önce kedi ısırmış!
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