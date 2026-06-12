SON DAKİKA... Diyarbakır’da öğretmen Özgür Ekinci’nin katili yakalandı: Almanya’dan Türkiye’ye iade edildi

Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44), 19 Eylül 2024'te bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla vurulmuş halde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, cinayet şüphelisinin izine Almanya'da ulaşıldı. Cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.