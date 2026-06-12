Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin katili yakalandı: Almanya'dan Türkiye'ye iade edildi
Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:28

SON DAKİKA... Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin katili yakalandı: Almanya'dan Türkiye'ye iade edildi

SON DAKİKA... Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci’yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı, Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Diyarbakır’da öğretmen Özgür Ekinci’nin katili yakalandı: Almanya’dan Türkiye’ye iade edildi
  • ABONE OL

Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44), 19 Eylül 2024'te bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla vurulmuş halde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, cinayet şüphelisinin izine Almanya'da ulaşıldı. Cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Failin yakalanması çalışmaları kapsamında, 21 Ocak'ta şüpheli Ramazan Ağaçhanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürdüğü belirlenen Ekinci, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Şüpheli Ağaçhanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ALMANYA #DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin katili yakalandı: Almanya'dan Türkiye'ye iade edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA