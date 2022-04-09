SON DAKİKA: Diyarbakır’da ’Taciz’ iddiası ile katledilmişti! Ergün Arslan cinayetinde dedektif detayı: Bu konu üzerinde duruluyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 Nisan günü 40 yaşındaki 18 yıllık evli Ergün Arslan'ın 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile sonucu öldürülmesine ilişkin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
KAMERALAR TEK TEK İNCELEMEYE ALINDI
Olay yerini tam olarak gören kameraların olmadığı öğrenilirken, 'meçhul kişi' olarak tanımlanan 'bıyıklı' kişinin bulunması amacıyla bölgeye yakın 20 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan 'özel ekip', olayı tüm detaylarıyla incelerken, alanlarında uzman olan polisler saha çalışması başlattı.
'FOTOĞRAF ÇEKİLDİ' İDDİASI
Polisin halen kimliğini belirleyemediği ve her yerde aranan söz konusu kişinin, cinayetten 3 önce yengesinin evinin bulunduğu Sur ilçesine gelen 13 yaşındaki G.S. ile 'Fotoğraf çekildi' gerekçesiyle tartıştığı belirlendi. Anzele Parkı'nda yaşanan olay sırasında çığlıklar atarak yengesine seslenen G.S.'ye bağırıp hakaret eden aranan kişi, çevredekilerinde tepkisi üzerine olay bölgesinden uzaklaştı.
16 YAŞINDAKİ S.D. BIÇAKLAMIŞTI
Olay sırasında herhangi bir fiziki ya da sözlü bir taciz olayının olmadığı belirtilirken, kız çocuğu fotoğrafının çekildiği iddiasıyla tepki gösterdiği belirlendi. Bu olaydan 3 gün sonra aynı yere gidip fotoğraf çeken Ergün Arslan, tacizci iddiasıyla bir grup tarafından darp edildiği sırada grubun içerisinden 16 yaşındaki S.D.'nin bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.
DEDEKTİFLER SAHAYA İNDİ! BU KONUNUN ÜZERİNDE DURULUYOR
Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, taciz ve fotoğraf iddialarının Arslan'ın farklı bir nedenden dolayı da cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruyor.
'ORUÇLUYUM' DİYEREK SU İÇMEYİ REDDETMİŞ
"Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen Süleyman Arslan, SABAH'a konuşmuştu.
Arslan şu ifadeleri kullanmıştı:
"Olay sırasında bir kadının su vermek istediği ağabeyim yaralı bir şekilde 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmedi.
Görgü tanıklarının anlattığına göre, son nefesinde bile kelime-i şehadet getirmiş.
Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir. Ölü bir kişiye iftira attılar. Biz devlete güveniyoruz.
Gerçek tacizci kimse bulunacak ve ağabeyimi bir iftira uğruna öldürenler de hak ettiği cezayı alacaktır" dedi.