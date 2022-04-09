SON DAKİKA: Diyarbakır’da ’Taciz’ iddiası ile katledilmişti! Ergün Arslan cinayetinde dedektif detayı: Bu konu üzerinde duruluyor

'ORUÇLUYUM' DİYEREK SU İÇMEYİ REDDETMİŞ

"Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen Süleyman Arslan, SABAH'a konuşmuştu.

Arslan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olay sırasında bir kadının su vermek istediği ağabeyim yaralı bir şekilde 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmedi.

Görgü tanıklarının anlattığına göre, son nefesinde bile kelime-i şehadet getirmiş.

Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir. Ölü bir kişiye iftira attılar. Biz devlete güveniyoruz.

Gerçek tacizci kimse bulunacak ve ağabeyimi bir iftira uğruna öldürenler de hak ettiği cezayı alacaktır" dedi.