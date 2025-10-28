SON DAKİKA: Diyarbakır’daki mağara cinayetinde flaş detay! Şüpheli hiç gitmedim demişti! Tam 7 kez gidip...

1,5 AYDA TELEFONDAN 1027 KEZ GÖRÜŞMÜŞLER!

Ancak HTS incelemelerine göre, şüphelinin Gülizar B. ile daha önce 1,5 ayda tam 1027 kez telefonla görüştüğü, kaybolmasından sonra ise hiç arama yapmadığı belirlendi. Biroğlu bu duruma karşılık, Gülizar B.'nin kendisini aradığını ve çocuk sahibi olmak istediği için kendisine kız bulmaya çalıştığını öne sürdü. Maktulün eşi ve şüphelinin eski eşi de ifadelerinde, Gülizar B. ve Mehmet Biroğlu'nun samimi olduklarını ancak gönül ilişkisi bilmediklerini belirtti.