SON DAKİKA: Diyarbakır’daki mağara cinayetinde flaş detay! Şüpheli hiç gitmedim demişti! Tam 7 kez gidip...

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce gerçekleşen, evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B.'nin (27) yakılmış cesedinin mağarada bulunmasıyla başlayan faili meçhul soruşturması, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü'nden oluşan özel ekibin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.
Cinayetle ilgili tutuklanan şüpheli Mehmet Biroğlu'nun, olaydan sonra cesedin bulunduğu Çermik kırsalındaki Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara ve çevresine tam 7 kez gittiği, gerçekleştirilen daraltılmış baz çalışmasıyla ortaya çıktı.
BAZ ÇALIŞMASI RAPORU ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ
3 yeminli bilirkişi tarafından hazırlanan daraltılmış baz çalışması raporunda, şüpheli Biroğlu'nun telefonunun 12-20 Ocak 2016 tarihleri arasında, maktulün cesedinin bulunduğu bölge ve civarında 7 farklı zamanda baz verdiği belirlendi. Raporda ayrıca Biroğlu'nun, Gülizar B. kaybolmadan önce de (19 Ocak 2015) aynı bölgede baz sinyali verdiği kaydedildi.
Hayatın olağan akışına aykırı bir durum olarak değerlendirilen bir başka tespit ise, kayıp ihbarından hemen sonra Biroğlu'nun telefonunun yaklaşık 3 gün kapalı kalması ve sonrasında İzmir'de açılması oldu.
Raporda, "Cep telefonunun verdiği baz sinyaline göre şüpheli Mehmet Biroğlu'nun 13 Temmuz 2015'te İzmir'den Diyarbakır'a geldiği belirlendi... Telefon 31 Temmuz 2015'te saat 09.43 sıralarında İzmir'de açıldı ve yaklaşık 3 gün boyunca kapalı kaldı. Bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.
ŞÜPHELİ: "OLAY YERİNE GİTMEDİM, ÖLDÜRMEDİM"
Tutuklanan Mehmet Biroğlu ise jandarma ve savcılık ifadelerinde, Gülizar B. ile gönül ilişkisi olmadığını ve kendisini ailesinin bilgisi dahilinde hastaneye götürdüğünü iddia etti. Biroğlu, "Çermik'in Petekkaya Mahallesi kırsalındaki kayalık bölgeye gitmedim.
ŞÜPHELİDEN ŞOK SAVUNMA!
Cesedin bulunduğu yeri yeni öğrendim ve kesinlikle öldürmedim. Cinayet sonrası kesinlikle olay yerine gitmedim. Kullandığım cep telefonumun olay yerinde verdiği baz sinyal bilgisi tespitine bir diyeceğim yoktur." dedi.
1,5 AYDA TELEFONDAN 1027 KEZ GÖRÜŞMÜŞLER!
Ancak HTS incelemelerine göre, şüphelinin Gülizar B. ile daha önce 1,5 ayda tam 1027 kez telefonla görüştüğü, kaybolmasından sonra ise hiç arama yapmadığı belirlendi. Biroğlu bu duruma karşılık, Gülizar B.'nin kendisini aradığını ve çocuk sahibi olmak istediği için kendisine kız bulmaya çalıştığını öne sürdü. Maktulün eşi ve şüphelinin eski eşi de ifadelerinde, Gülizar B. ve Mehmet Biroğlu'nun samimi olduklarını ancak gönül ilişkisi bilmediklerini belirtti.
"TASARLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜR" VURGUSU
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını "yetkisizlik kararı" ile Ergani Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Kararda, şüpheli Mehmet Biroğlu'nun cesedi balta ve yakma suretiyle yok etmeye çalıştığına dikkat çekilerek, "Olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir pişmanlık bulgusu göstermeksizin tasarlamak suretiyle Gülizar B'yi öldürmüştür. Daraltılmış baz çalışmasıyla da şüphelinin olay yerine daha sonra defalarca gittiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
10 yıl sonra DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla kimliği belirlenen Gülizar B.'nin, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler mezarlığına defnedilen kabrine ailesi de nihayet ulaşabildi. Cinayetin kasten ve tasarlanarak işlenip işlenmediği, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüteceği soruşturma ile netleşecek.