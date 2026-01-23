SON DAKİKA… Dolandırıcılardan akıl almaz vurgun: Youtube üzerinden ’görev’ adı altında 14 milyonu cebe indirdiler!

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT BANKA HESAPLARINI KULLANMIŞLAR

Ekiplerce yatırım vaadiyle dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda dolandırıcılık suçunu işleyen ve yöneten, suçta kullanılmak üzere üçüncü şahıslara ait banka kartları ve GSM hatlarını temin eden, kiralayan ve satan şahısların da aralarında bulunduğu Diyarbakır'da 22, İstanbul'da 4, Şanlıurfa'da 1, Adıyaman'da 1 kişi tespit edildi.