SON DAKİKA… Dolandırıcılardan akıl almaz vurgun: Youtube üzerinden ’görev’ adı altında 14 milyonu cebe indirdiler!

Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:25

SON DAKİKA… Dolandırıcılar YouTube platformu üzerinden 'görev adı altında yatırım dolandırıcılığı' yöntemiyle çok sayıda vatandaşı kandırdı! Kayseri merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Vurgunun miktarı dudak uçuklattı: 14 milyon TL!

Edinilen bilgiye göre bir kişi; YouTube platformu üzerinden 'görev adı altında yatırım dolandırıcılığı' yöntemiyle ülke genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği yönünde ihbarda bulundu. Vatandaşın 756 bin TL dolandırıldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde toplamda 14 milyon 825 bin 736 TL haksız kazanç elde edildiğinin tespit edilmesi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT BANKA HESAPLARINI KULLANMIŞLAR

Ekiplerce yatırım vaadiyle dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda dolandırıcılık suçunu işleyen ve yöneten, suçta kullanılmak üzere üçüncü şahıslara ait banka kartları ve GSM hatlarını temin eden, kiralayan ve satan şahısların da aralarında bulunduğu Diyarbakır'da 22, İstanbul'da 4, Şanlıurfa'da 1, Adıyaman'da 1 kişi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan eş zamanlı operasyonda olayla bağlantılı 1 şahsın daha tespit edilmesiyle toplam 29 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarılırken 8 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele, aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

