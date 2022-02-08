Son dakika: Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir! Parolalı şebeke yakayı ele verdi

İstanbul, Beşiktaş'ta Mediha Ernst'ı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini "Kartal Adalet Sarayında dosya Amiri Polis Volkan Eroğlu" olarak tanıttı. Dolandırıcı, Ernst'a "Ev telefonunuzun faturasında fiyat artışı oldu mu" diye sordu. Ernst bankaya otomatik ödeme talimatı verdiği için bilmediğini söyledi. Daha sonra baktığında ise faturasında herhangi bir artış olmadığını gördü.



"DUBLÖRÜNÜZ VAR"

Dolandırıcı ise "Sizin bir dublörünüz var, telefonunuzu o kullanıyor. Dublörünüz sizin adınıza işlemler yapıyor. Mesela araba kiralamış. Merkez Bankası hesaplanızı bloke edecek. Dublörünüz banka hesabınızdan 600 bin lira çekmek istedi ancak Merkez Bankası bunu gördü, işlemi engelledi" dedi ve bu parayı banka hesabından çekmesini istedi.