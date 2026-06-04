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Giriş Tarihi: 4.06.2026 11:08

SON DAKİKA | Dorukhan Büyükışık soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim gözaltına alındı...

SON DAKİKA | İzmir Narlıdere'de 13 Mayıs 2018'de şantiye alanında cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde flaş bir gelişşme yaşandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun takibindeki dosyada 23 şüpheli tutuklanmıştı. Son olarak şüpheli olarak aranan Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri Atakan Kaçar, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

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SON DAKİKA | Dorukhan Büyükışık soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim gözaltına alındı...
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SON DAKİKA | İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık hayatını kaybetmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümü, başlangıçta yüksekten düşme olarak kayıtlara geçmişti. Ancak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan özel soruşturma ekibi, dosyayı yeniden ele aldı ve derinlemesine bir araştırma başlattı.

23 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık gibi suçlamalarla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi tutuklandı. Aralarında ilçe emniyet müdürü ve diğer emniyet mensuplarının da bulunduğu tutuklamalar yapıldı.

OLAY YERİ KOMİSERİ HAVAALANINDA YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri Atakan Kaçar İzmir Adnan Menderes Havaalanında bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA | Dorukhan Büyükışık soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim gözaltına alındı...
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