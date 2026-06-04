SON DAKİKA | Dorukhan Büyükışık soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim gözaltına alındı...

23 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık gibi suçlamalarla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi tutuklandı. Aralarında ilçe emniyet müdürü ve diğer emniyet mensuplarının da bulunduğu tutuklamalar yapıldı.