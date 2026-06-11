SON DAKİKA… Dorukhan Büyükışık soruşturmasında tüm şüpheliler tutuklandı! SABAH İbrahim Kazmacı’nın ifadesine ulaştı

SON ŞÜPHELİ DE YAKALANARAK, TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı bulunan tek firari şüpheli olarak aranan İbrahim Kazmacı ise Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kazmacı ifadesinde, olayı ilk gören şahıs olduğunu belirterek, "Olay öncesinde herhangi bir gürültü, bağırışma, kavga ya da düşme sesi duymadım. Üzerime atılı suçlamaları ve aleyhimdeki beyan ve tespitleri kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Kazmacı'nın da cezaevine gönderilmesiyle soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan tüm şüpheliler yakalanarak tutuklanmış oldu.