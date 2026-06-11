SON DAKİKA… Dorukhan Büyükışık soruşturmasında tüm şüpheliler tutuklandı! SABAH İbrahim Kazmacı’nın ifadesine ulaştı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü olarak bulundu. Olayın ilk aşamada "intihar" olarak değerlendirilmesine karşın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen inceleme sonucunda dosya yeniden açıldı.
Soruşturma kapsamında olay günü görev yapan komiserler Atakan Kaçar ve Deniz Asıcı, polis memurları Duygu Öztürk, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ ve Musa Erikçi, komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu ile Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Yürütülen soruşturmada ayrıca şantiyede bekçi olarak çalışan Hüseyin Kaya, Hulusi Aras ve Tayfun Çakmakçı ile işçi Bilal Çelik ve çevrede bekçilik yaptığı belirtilen Ali Gülbaşı hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameyle birlikte iki dosya birleştirilerek 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.
SORUŞTURMA 26 ŞÜPHELİYE UZANDI
Mahkeme süreci devam ederken soruşturma derinleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında daha önce haklarında dava açılan sanıkların da bulunduğu 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden, Tanyer İnşaat'ın ortakları Mehmet Münir Tanyer ve Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ile daha önce tutuksuz yargılanan 13 sanığın da aralarında bulunduğu toplam 25 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SON ŞÜPHELİ DE YAKALANARAK, TUTUKLANDI
Hakkında yakalama kararı bulunan tek firari şüpheli olarak aranan İbrahim Kazmacı ise Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kazmacı ifadesinde, olayı ilk gören şahıs olduğunu belirterek, "Olay öncesinde herhangi bir gürültü, bağırışma, kavga ya da düşme sesi duymadım. Üzerime atılı suçlamaları ve aleyhimdeki beyan ve tespitleri kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Kazmacı'nın da cezaevine gönderilmesiyle soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan tüm şüpheliler yakalanarak tutuklanmış oldu.