SON DAKİKA: Düğün gecesi sır ölüm! Uzman çavuş Ümit Canpolat'ın ailesinden şoke eden iddia: "Katil gelinim"

MUTLULUK TABLOSU KANLA BOYANDI
Olay yerine gelen ekipler, Canpolat'ın cansız bedenini beylik tabancasının hemen yanında buldu. Başta "intihar" olarak kayıtlara geçen olay, ailenin hukuk mücadelesiyle bambaşka bir boyuta taşındı.
"KAPIYI 5 DAKİKA SONRA AÇTI, OĞLUM KANLAR İÇİNDEYDİ"
Oğlunun intihar ettiğine inanmayan baba Ali Canpolat, o gece yaşananları anlatırken gelini işaret etti. Düğün sonrası eve geçtikten kısa süre sonra gelinin kendisini arayarak "Ümit öldü" dediğini belirten acılı baba, dehşet anlarını şu sözlerle aktardı: "Daire kapısı kilitliydi. Kapıyı defalarca çaldım, gelin tam 5 dakika sonra açtı. İçeri girdiğimde oğlum yarım metre ileride yerde yatıyordu. Geline 'Buna ne yaptın?' diye bağırdım. Benim çocuğum göz göre göre kan kaybından gitti. Bu olay televizyon programları ve çabalarımız sayesinde 'cinayet' dosyasına döndü. Oğlumun adına sürülen 'intihar' lekesi temizlenecek."
ANLAŞMALI EVLİLİK İTİRAFI VE GİZLİ YAZIŞMALAR
Anne Döndü Canpolat, oğlunun ve gelininin evlenmeden önce bir avukata giderek anlaşmalı evlilik protokolü imzaladıklarını, bunu da olaydan çok sonra öğrendiklerini iddia etti. Düğün salonunda "gümbür gümbür" oynayan ve oldukça neşeli görünen oğlunun, eve girdikten sadece 5 dakika sonra canına kıymasının hayatın olağan akışına tamamen aykırı olduğunu savunan acılı anne, gelinin o geceki şüpheli tavırlarına dikkat çekti.
Olay anında gelinin yardım çağırmak yerine ambulansı engellediğini ve bir yandan da telefonla gizli yazışmalar yaptığını iddia eden anne, en acı dakikalarda kendilerine haber verilmemesine isyan etti. Oğlunun can çekiştiği sırada gelinin kendi akrabalarını ve halalarını eve çağırdığını belirten anne Döndü Canpolat, eve gelen araçların kamera kayıtlarında neden görünmediğini sorgularken; düğün çıkışı kendileriyle vedalaşmadan taksiye binen gelinin aksine, oğlunun kendisine sarılarak büyük bir mutlulukla evine gittiğini vurguladı.
DOSYA ARTIK AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE
Ailenin ısrarlı takibi sonucu dosya yeniden açıldı ve olay "kasten öldürme" şüphesiyle Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Uzman çavuşun ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında, gelinin o gece yaptığı telefon görüşmeleri ve evin çevresindeki kamera kayıtlarının detaylı incelemesi bekleniyor. "Benim oğlumun katili gelinimdir" diyen acılı anne ve baba, adaletin yerini bulacağı günü bekliyor.