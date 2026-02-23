SON DAKİKA: Düğün gecesi sır ölüm! Uzman çavuş Ümit Canpolat'ın ailesinden şoke eden iddia: "Katil gelinim"

Olay anında gelinin yardım çağırmak yerine ambulansı engellediğini ve bir yandan da telefonla gizli yazışmalar yaptığını iddia eden anne, en acı dakikalarda kendilerine haber verilmemesine isyan etti. Oğlunun can çekiştiği sırada gelinin kendi akrabalarını ve halalarını eve çağırdığını belirten anne Döndü Canpolat, eve gelen araçların kamera kayıtlarında neden görünmediğini sorgularken; düğün çıkışı kendileriyle vedalaşmadan taksiye binen gelinin aksine, oğlunun kendisine sarılarak büyük bir mutlulukla evine gittiğini vurguladı.