Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 güncel sıralama
Giriş Tarihi: 5.3.2025 20:12 Son Güncelleme: 5.3.2025 20:16

SON DAKİKA | Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 güncel sıralama

Son dakika haberleri: Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Peki sizce Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 sıralaması ve haberin detayları...

SON DAKİKA | Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 güncel sıralama

Son dakika haberleri: Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli "Global Firepower" adlı internet sitesi, dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesini paylaştı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi ve haberin detayları…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI

51-Almanya

50-Polonya

49- İsrail

48- Hollanda

47- Lübnan

46- Brezilya

45-Bahreyn

44- Bolivya

43- Irak

42- Peru

41- Paraguay

40- Kanada

39- Ukrayna

38- Tayvan

37- Honduras

36- Malezya

35- İran

34- Birleşik Krallık

33- Vietnam

32- Cezayir

31- Fas

30- Filipinler

29- Katar

28- Bangladeş

27- Pakistan

26- Kuveyt

25- Fransa

24- Şili

23- Nijerya

22- Mısır

21- İspanya

20- Japonya

19- Meksika

18- Birleşik Arap Emirlikleri

17- TÜRKİYE

16- Yunanistan

15- Portekiz

14- İtalya

13- Kuzey Kore

12- Güney Kore

11- Myanmar

10- Kolombiya

9- Finlandiya

8- Sri Lanka

7- Tayland

6- Hindistan

5-İsveç

4- Endonezya

3- Rusya

2- ABD

1- Çin

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SON DAKİKA | Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 güncel sıralama
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