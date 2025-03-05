SON DAKİKA | Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 güncel sıralama

Son dakika haberleri: Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli "Global Firepower" adlı internet sitesi, dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesini paylaştı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi ve haberin detayları…
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI
51-Almanya
50-Polonya
47- Lübnan
46- Brezilya
45-Bahreyn
44- Bolivya
43- Irak
42- Peru
41- Paraguay
40- Kanada
39- Ukrayna
38- Tayvan
37- Honduras
36- Malezya
35- İran
34- Birleşik Krallık
33- Vietnam
32- Cezayir
31- Fas
30- Filipinler
29- Katar
28- Bangladeş
27- Pakistan
26- Kuveyt
25- Fransa
24- Şili
23- Nijerya
22- Mısır
21- İspanya
20- Japonya
19- Meksika
18- Birleşik Arap Emirlikleri
17- TÜRKİYE
16- Yunanistan
15- Portekiz
14- İtalya
13- Kuzey Kore
12- Güney Kore
11- Myanmar
10- Kolombiya
9- Finlandiya
8- Sri Lanka
7- Tayland
6- Hindistan