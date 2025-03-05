SON DAKİKA | Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 güncel sıralama

Son dakika haberleri: Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli "Global Firepower" adlı internet sitesi, dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesini paylaştı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi ve haberin detayları…