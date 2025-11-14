SON DAKİKA: Düşen kargo uçağında Ahmet Yasir Kuyucu şehit olmuştu! Kız kardeşinden kahreden mesaj: Seni rüyamda...

"RÜYANDA MI GÖRDÜN?" SORUSUNA DUYGULANDIRAN CEVAP

Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle yaptığı son konuşma, şehadetin adeta önceden hissedildiğini ortaya koydu. Kız kardeşinin kazadan saatler önce attığı "Ağabeyim, iyi misin?" mesajına şehit Kuyucu'nun yanıtı şöyle oldu: "İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" Kız kardeşi, bu mesaja ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyerek, gözyaşları içindeki deneyimini aktardı: "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum.