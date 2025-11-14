Video Haber Konyalı Şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı Şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı Şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı

14.11.2025 | 17:08

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Konyalı Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu (25) şehit oldu. Kuyucu'nun cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu için Cuma Namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Fatmanur Kuyucu, babası İbrahim, annesi Fadimeana Kuyucu tabuta sarıldı. Şehit Kuyucu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliğinde dualarla defnedildi.


Şehidin cenazesine yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

