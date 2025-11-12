SON DAKİKA: Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Meğer şehit Ramazan Yağız’ın çocukluk arkadaşı da 3 yıl önce aynı gün...

"ŞEHİDİMİZİN EMANETİNE BİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ"



Şehit Ramazan'ın babasını 1991 yılında kaybettiğini ve babasız büyüdüğünü belirten Çatalsöğüt Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak, göz yaşlarına hakim olamadı, "Maalesef yine 11'inci ayın 11'inde 3 yıl sonra bir şehidimiz daha oldu. Çok üzgünüz, kardeşimiz yetim büyüdü. Allah ahiretini güzel etsin. Kendisi sevecen, insan sevdalısı, vatan sevdalısıydı. Fırsat buldukça buralara gelirdi. Zaten babasının mezarı da burada. İzni olduğunda buraya gelirdi. Uçağa binmeden 3 yıl önce yine köyümüzün evladı Emre Sevinç'in Pençe Kilit Harekatı'nda şehadetinin sene devriyesinde anmak için paylaşım yapmıştı. Saatler sonra onun da uçak kazasında şehit olduğunu duyduk. Çok üzüldük, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Evli iki çocuk babasıydı. Bundan sonra biz emanetlerine sahip çıkacağız. Köyümüzü bayraklarla donattık. İnşallah onu burada güzel bir şekilde uğurlayacağız" ifadelerinde bulundu.