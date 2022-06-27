Son dakika: Duygulandıran görüntüler! Kastamonu’da kurtarma görevlisi yaşlı kadına çizmelerini verdi

Bu görüntülere göre, köyde bulunduğu bölgede mahsur kalan yaşlı bir kadın, jandarma ve sağlık personeli tarafından kepçeyle güvenli bölgeye ulaştırıldı. Tahliye sırasında yaşlı kadın görevlilerden birinin çizmesini giydi.

Ayrıca, aynı köyde mahsur kalan yaşlı bir başka kişi de jandarma personelince güvenli bölgeye ulaştırıldı.