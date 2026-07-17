SON DAKİKA | Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner gözaltında! 2 saat için 400 bin euro para transferi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

FRANSA'DAKİ HESABA 400 BİN EURO TRANSFER

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in finansal hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından takibe alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin gün içerisinde sadece 2 saatlik bir dilimde, Fransa merkezli CCF Paris Bank'taki bir hesaba 400 bin Euro transfer ettiği belirlendi.

PARA TRANSFERİ SONRASI UÇAK BİLETİ

Para transferinin hemen ardından Özgür Güner'in yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi.

HESAPLARINA BLOKE KONULDU, GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen MASAK, şüphelinin tüm banka hesaplarına bloke koydurdu. Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Özgür Güner, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör