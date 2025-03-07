SON DAKİKA | Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu mu? Acılı babadan kahreden sözler: Bizi paramparça etti...

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek için evinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde kendisinden haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, 4 Mart günü Gürel'e ait cep telefonu, mont ve bazı eşyaları buldu. Bu bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler Ece Gürel'i, 6 Mart gecesi saat 01.15 sıralarında sarp arazide dere kenarında hafif yaralı şekilde bulmuş ve hastaneye sevk etmişti.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin hastanedeki incelemelerinin ardından Ece Gürel'in cenazesi, polis eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
OLAYDA BİR ŞÜPHELİ DURUM YOK
Ece Gürel'in ormanda neler yaşadığı başına kötü bir şey gelip gelmediği bilinmiyor. Neden oraya gittiği, montunu ve çantasını telefonunu neden bir yere bıraktığı kendisinde saklı olan bir sır gibi toprağa verilecek. Polis ekipleri Gürel'in bulunduğu gün üzerinde olan kıyafetleri incelemeye aldı. Herhangi bir şüpheli durum varmı incelenecek. Şimdiye kadar olayda bir şüphe bulunmadı.
"UZUN SÜRE AÇ VE SUSUZ KALDIĞI İÇİN ORGANLARI İFLAS ETTİ"
Ece Gürel'in ölümü sonrası ilgi bilgiyi aktaran Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.
"ORMANDA ÖLÜ BULUNSAYDI CANIM BU KADAR ACIMAZDI"
Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu kızının kaybının ardından şu sözleri söyledi:
Ormanda 3 gün boyunca biz onu aradık. Ormanda ölü bulunmuş olsaydı canım bu kadar acımazdı. Hastanede tedavi altındayken hayatını kaybetmesi bizi paramparça etti.