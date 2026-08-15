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Giriş Tarihi: 15.08.2026 16:03

SON DAKİKA... Edirne'de bozayı alarmı! Belediye Başkanı uyardı: Sakın yaklaşmayın!

SON DAKİKA... Edirne Meriç'e bağlı Subaşı Beldesi Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda bir tarlada bozayı görüldüğünü belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Edirne’de bozayı alarmı! Belediye Başkanı uyardı: Sakın yaklaşmayın!
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Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, belde girişindeki babasına ait tarlada bozayı görüldüğünü bildirdi. Belediye Başkanı Tüfekçi, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Tüfekçi, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Beldemiz girişinde, babama ait tarla kenarında bozayı görüldüğü tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın özellikle tarla ve kırsal alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını, ayıya yaklaşmamalarını ve karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini önemle rica ediyorum. Lütfen dikkatli olalım, can güvenliğimizi riske atmayalım" ifadelerini kullandı.

#EDİRNE #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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SON DAKİKA... Edirne'de bozayı alarmı! Belediye Başkanı uyardı: Sakın yaklaşmayın!
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