SON DAKİKA... Edirne’de bozayı alarmı! Belediye Başkanı uyardı: Sakın yaklaşmayın!

Tüfekçi, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Beldemiz girişinde, babama ait tarla kenarında bozayı görüldüğü tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın özellikle tarla ve kırsal alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını, ayıya yaklaşmamalarını ve karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini önemle rica ediyorum. Lütfen dikkatli olalım, can güvenliğimizi riske atmayalım" ifadelerini kullandı.

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