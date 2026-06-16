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Giriş Tarihi: 16.06.2026 16:29 Son Güncelleme: 16.06.2026 16:33

SON DAKİKA | Edirne'de feci kaza: Personel servisi tankere çarptı! 16 yaralı

SON DAKİKA | Edirne'de personel servisi sıvı yağ yüklü tankere ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Edirne’de feci kaza: Personel servisi tankere çarptı! 16 yaralı
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SON DAKİKA | Kaza, saat 14.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu 10'uncu kilometrede meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden S.U. (25) yönetimindeki 34 NRR 549 plakalı personel servisi, yolun 10'uncu kilometresinde aynı yönde giden B.C. (40) idaresindeki 22 ACC 669 plakalı yemeklik sıvı yağ yüklü tankere arkadan çarptı.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan G.G. (34), B.Ş. (19), E.Ç. (23), N.Ç. (19), M.G. (35), N.Ö. (21), H.U. (21), F.K. (67), S.K. (37), E.K. (18), A.Y., S.G. (24), B.B. (20) ve F.B. (17) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek, yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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SON DAKİKA | Edirne'de feci kaza: Personel servisi tankere çarptı! 16 yaralı
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