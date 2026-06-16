SON DAKİKA | Edirne’de feci kaza: Personel servisi tankere çarptı! 16 yaralı

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan G.G. (34), B.Ş. (19), E.Ç. (23), N.Ç. (19), M.G. (35), N.Ö. (21), H.U. (21), F.K. (67), S.K. (37), E.K. (18), A.Y., S.G. (24), B.B. (20) ve F.B. (17) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek, yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.