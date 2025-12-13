SON DAKİKA... Edirne’deki fuhuş operasyonunda şoke eden manzara: Salonlarda gizli bölme kapıda zil!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarına yönelik yaptığı çalışmada, bazı mekanların işletme faaliyet konusu dışında hareket ederek, müşteri olarak gelen erkek şahıslara fuhuş amaçlı teklifler yaptığı, fuhuş için yer temin ettiği ve aracılık yaptığı, çalışan kadın şahıslara fuhuş yaptırmak suretiyle haksız kazanç elde edildiğini belirledi.