SON DAKİKA: Ediz Bahtiyaroğlu’nun ağabeyinden Ahmet Çalık mesajı: Aynı Ediz gibi oldu! Haberi görünce o sabaha döndüm...

"GALATASARAY EDİZ'İ ALIYORDU, MELİH GÖKÇEK VERMEDİ"

Bahtiyaroğlu, Ediz için Galatasaray ile görüşüldüğünü, Adnan Polat'ın Ankara'da pazarlık yaptığını ancak Ankaraspor'un o zaman başkanlığını yapan Melih Gökçek'in ikna olmadığını ve transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Bahtiyaroğlu, Fenerbahçe taraftarına da mesaj gönderdi, "Fenerbahçe taraftarından Allah razı olsun. Doğum gününde, ölüm tarihinde hep anıyorlar. Ediz hiç Fenerbahçe'de oynamadan vefat etti. Ama onlar onu hiç unutmadılar. Her seferinde destekleri ile bizi duygulandırıyorlar. Çok teşekkür ederiz" dedi.