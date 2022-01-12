SON DAKİKA: Ediz Bahtiyaroğlu’nun ağabeyinden Ahmet Çalık mesajı: Aynı Ediz gibi oldu! Haberi görünce o sabaha döndüm...

Konyasporlu Ahmet Çalık, dün sabah 09.00 sıralarında Ankara -Niğde otoyolunun Gölbaşı mevkiinde trafik kazası geçirdi. Çalık'ın kontrolden çıkan cipi tarlaya doğru uçtu. 150 metreye yakın sürüklenen araçta Çalık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye sabah saatlerinde gelen haberle yasa boğulurken, Çalık baba ocağı olan Ankara Elmadağ'da ikindi ezanına müteakıben kılınan cenaze namazı ile yine Elmadağ'da bulunan aile kabristanına defnedildi. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'ın ardından, Türk futbolunun genç yaşta yitirdiği bir başka yetenek olan Ediz Bahtiyaroğlu'nun ağabeyi Engin Bahtiyaroğlu ile konuştuk. Sabah.com.tr'ye konuşan Bahtiyaroğlu, sabah aldıkları haberle 2012 yılında Ediz'i kaybettikleri güne döndüklerini ifade etti. Bahtiyaroğlu, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Onun annesi şu anda babası yanıyorlar. 2012 senesinde de biz yandık. Allah sabırlar versin, o acıyı biz de çok iyi biliriz. Konyaspor'dan numaralarını istedik. Yanlarında olmak, acılarını paylaşmak, taziye mesajımızı iletmek istiyoruz" dedi.
(Ediz Bahtiyaroğlu'nun ağabeyi Engin Bahtiyaroğlu)
"KAZA HABERİNİ GÖRÜNCE EDİZ'İ KAYBETTİĞİMİZ SABAHA DÖNDÜM"
Engin Bahtiyaroğlu, Ahmet Çalık'ın vefat haberini görünce büyük şok ve üzüntü yaşadıklarını ifade etti.
Bahtiyaroğlu, "Aynı Ediz gibi oldu. Bizim de bir anda oldu. Ediz bir sabah kalp krizi geçirmişti. Sabah haberi görünce aynı o güne döndüm. İnan biz de çok üzüldük." dedi.
"ONUN ANNESİ BABASI ŞU ANDA YANIYORLAR, 2012'DE AYNI ŞEKİLDE BİZ DE YANDIK"
Bahtiyaroğlu, Ediz'in ailesinin hissettiği acı duyguyu çok iyi anladıklarını söyledi, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Onun annesi şu anda babası yanıyorlar. 2012 senesinde de biz yandık. Allah sabırlar versin, o acıyı biz de çok iyi biliriz." ifadelerini kullandı.
"KONYASPOR'DAN NUMARALARINI İSTEDİK, ACILARINI PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"
Bahtiyaroğlu, Ahmet Çalık'ın vefatının hemen ardından kız kardeşinin Konyaspor kulübüne telefon açtığını aktardı. Bahtiyaroğlu, "Kız kardeşim Konyaspor kulübünü aradı. Ahmet Çalık'ın ailesinin irtibatlarını istedik. Taziye telefonu açmak, acılarını paylaşmak istedik." dedi.
"PIRLANTA GİBİ BİR ÇOCUĞU KAYBETTİK"
Bahtiyaroğlu, kardeşi Ediz gibi Ahmet Çalık'ın da çok iyi bir sporcu ve karakter olduğunu belirtti, "Empati yapıyorum, kendimi onların yerine koyuyorum. Çok zor, gerçekten çok zor. Allah sabırlar versin. Pırlanta gibi bir çocuğu kaybettik." diye konuştu.
"AHMET ÇALIK HAYALİ GALATASARAY'DA OYNADI, EDİZ YAŞASA BENCE HAYALİ FENERBAHÇE'DE OYNARDI"
Bahtiyaroğlu, kardeşi Ediz'in en büyük hayalinin Fenerbahçe forması giymek olduğunu hatırlattı, "Ahmet Çalık hayali Galatasaray'da forma giydi. Ediz, vefat etmeden önce adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Ediz iyi bir Fenerbahçeliydi. Hayali Fenerbahçe'de oynamaktı. Olmadı, ama yaşasaydı bence Fenerbahçe'de oynardı." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY EDİZ'İ ALIYORDU, MELİH GÖKÇEK VERMEDİ"
Bahtiyaroğlu, Ediz için Galatasaray ile görüşüldüğünü, Adnan Polat'ın Ankara'da pazarlık yaptığını ancak Ankaraspor'un o zaman başkanlığını yapan Melih Gökçek'in ikna olmadığını ve transferin gerçekleşmediğini söyledi.
Bahtiyaroğlu, Fenerbahçe taraftarına da mesaj gönderdi, "Fenerbahçe taraftarından Allah razı olsun. Doğum gününde, ölüm tarihinde hep anıyorlar. Ediz hiç Fenerbahçe'de oynamadan vefat etti. Ama onlar onu hiç unutmadılar. Her seferinde destekleri ile bizi duygulandırıyorlar. Çok teşekkür ederiz" dedi.