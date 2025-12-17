Son dakika: Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Ela Rümeysa Cebeci ve Sercan Yaşar ifade vermek için adliyede

Son dakika haberleri: Ünlü isimleri hedef alan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında bulunan Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin verdiği kan ve saç testinin sonucu belli olmuştu.
ELA RÜMEYSA CEBECİ İFADEYE GELDİ
Saçında uyuşturucu madde tespit edilen Ela Rümeysa Cebeci savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Cebeci ifade veriyor.
SERCAN YAŞAR DA ADLİYEDE
Öte yandan, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve soruşturmanın seyrini değiştirdiği iddia edilen Sercan Yaşar ifade vermek üzere adliyeye getirildi.