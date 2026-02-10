SON DAKİKA… Ela Tabakoğlu servis midibüsünün çarpması sonucu can vermişti! Acılı ailenin sözleri yürek dağladı: Bu kaza değil cinayet!

'İHMALLER ZİNCİRİ VAR'

Anne Serpil Selin Tabakoğlu ise "İhmaller zinciri var. Arabanın çarpması en sonraki olay, önce servis değişikliği yapılıyor. Hiç kimsenin haberi yok. 1'inci sınıfa giden 6 yaşındaki çocuk, tek başına okulun bahçesinden nasıl çıkıyor. Güvenlik yok, hostesin kontrolünde olması gerekiyor; hostes bu çocuğu nasıl bulamıyor. Benim çocuğum dikkat çeken bir çocuktu. 1'inci sınıflar 5 dakika erken çıkıyorlar. 3 ya da 4 sınıf 1'inci sınıf öğrencisi var. Sen benim çocuğumu nasıl bulamıyorsun?" dedi.