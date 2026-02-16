SON DAKİKA: Elazığ’da yasak aşk cinayetinde karar: Eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere hapis cezası!

EŞİNİN İFADESİ: "SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK"

Duruşmada dinlenen eş F.K. ise maktul ile 2025 yılının Mayıs ayında sosyal medya üzerinden tanıştıklarını itiraf etti. Olay günü maktulün eve gelerek kendisini tehdit ettiğini savunan F.K., "Eşim eve gelince Orhan'a saklanmasını söyledim ancak kapı açılınca doğrudan eşime bıçakla saldırdı. Metin yere doğru ateş etti" şeklinde ifade verdi.