SON DAKİKA: Elazığ’da yasak aşk cinayetinde karar: Eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere hapis cezası!

Olay, 5 Eylül 2025 tarihinde Elazığ'ın merkez Çaydaçıra Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. Görevinden eve gelen başkomiser Metin K., iddiaya göre içeride eşi F.K. ve Orhan Ö. ile karşılaştı. Evde çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K., beylik tabancasını kullanarak Orhan Ö.'ye ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Orhan Ö. hayatını kaybetti.
"BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"
Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Metin K. çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maktulün kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden Metin K., "Evime girdiğimde kapı arkasına saklanmıştı. Bana bıçakla saldırdı, aramızda boğuşma yaşandı. Olay anında korku ve panik içindeydim. Amacım öldürmek değil, hayatıma yönelik tehdidi bertaraf etmekti" dedi.
EŞİNİN İFADESİ: "SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK"
Duruşmada dinlenen eş F.K. ise maktul ile 2025 yılının Mayıs ayında sosyal medya üzerinden tanıştıklarını itiraf etti. Olay günü maktulün eve gelerek kendisini tehdit ettiğini savunan F.K., "Eşim eve gelince Orhan'a saklanmasını söyledim ancak kapı açılınca doğrudan eşime bıçakla saldırdı. Metin yere doğru ateş etti" şeklinde ifade verdi.
MAHKEMEDEN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ KARARI
Dosyadaki delilleri ve sanık savunmalarını değerlendiren mahkeme heyeti, cinayetin "haksız tahrik" altında işlendiğine kanaat getirdi. Sanık Metin K.'ye önce ağırlaştırılmış hapis cezası öngörülse de, olayın oluş şekli ve sanığın duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak ceza 10 yıl 2 ay hapis olarak belirlendi.