SON DAKİKA | Emekli zammı 2026 için yeni oran! İşte SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yapılacak zam

Emekli zammı için gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yapılacak zam oranı Kasım ayı TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla daha da netlik kazandı. Yeni emekli maaşı için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Kritik veri sonrasında emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu.
Peki emekli taban aylıkları kaç TL olacak? En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte ayrıntılar...
ENFLASYONDA 5. ORAN BELLİ OLDU
SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına zam, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisiyle belli oluyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak-Haziran enflasyon oranı kadar, yani yüzde 16,67 oranında bir zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 16.811 TL'ye yükseltildi.
Emeklilerin 2026'da alacağı zam için TÜİK tarafından Temmuz-Aralık enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Bugüne kadar enflasyonda 4 aylık veri belli olmuştu. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan TÜFE rakamları ile de 5. oran da belli oldu.
Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.
5 aylık enflasyon toplamı ise yüzde 11,21 oldu. Böylelikle emekliler şimdiden yüzde 11,21 zammı cebine koydu.
3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle de emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleşecek.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor.
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:
• Toplam enflasyon: % 11,69
• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,37
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,07
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI
Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.
Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.
MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.
Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde emeklilere yüzde 12,28'lik zam yapılacak.
Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 13,99 olarak hesaplanacak.
TCMB ANKETİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler de enflasyon beklentilerini yükseltti. TCMB tarafından agerçekleştirilen Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomist, bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseltti.
TCMB'YE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Merkez Bankası'nın anketine katılan 68 ekonomistin yıl sonu için enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı da aynı miktarda olacak. Böyle bir durumda emeklilere yüzde 13,31 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 128 TL'ye çıkacak.
TABAN AYLIK İÇİN GÜNCEL HESAPLAMA
16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;
Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye
Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye
Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.
Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.
REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşacak. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilirek farkın kapatılması söz konusu olabilir. Bunun için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaş da yine yasal düzenleme ile belirlenecek.