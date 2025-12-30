SON DAKİKA | Emine Yıldırımcan cinayetinde flaş gelişme: Vicdansız anneden kan donduran bir itiraf geldi!

GERÇEKLER BİR BİR ORTAYA ÇIKTI

Kuzen Aymila Yıldırımcan, Emine ile görüşmesinin sistemli bir şekilde engellendiğini, annesi Raziye Tanrıkulu'nun da bu konuda net bilgiler vermediğini iddia etti. Emine'nin annesinin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile birlikte yaşamaya başladığı, küçük kızın da bu süreçten sonra kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının canlı yayında söyledikleri ise milyonları şoke etmişti. Yayına bağlanan Yılmaz'ın kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü, olaya tanık olduğu için de tehdit edildiğini söyledi. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Ercan Yılmaz ise kızlarının, öz annelerinin yönlendirmesiyle kendisine iftira attığını belirtti. Emine'nin evde yalnız olduğu zamanlarda şiddete maruz kaldığı, yaşanan bir olayın ardından ise bir daha görülmediği iddialarını yalanlayan Ercan Yılmaz, masum olduğunu söyledi.