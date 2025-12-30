SON DAKİKA | Emine Yıldırımcan cinayetinde flaş gelişme: Vicdansız anneden kan donduran bir itiraf geldi!

Türkiye nefesini tuttu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Emine Yıldırımcan olayına kilitlendi. 1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın dosyası, 30 yıl aradan sonra atv'nin reyting rekortmeni programında işlendi.
BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Emine Yıldırımcan'ın amcası ve kuzeni, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Üvey baba Ercan Yılmaz'ın Emine'yi canice katlettiği ortaya çıkarıldı. Minik Emine'nin ölümüyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.
GERÇEKLER BİR BİR ORTAYA ÇIKTI
Kuzen Aymila Yıldırımcan, Emine ile görüşmesinin sistemli bir şekilde engellendiğini, annesi Raziye Tanrıkulu'nun da bu konuda net bilgiler vermediğini iddia etti. Emine'nin annesinin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile birlikte yaşamaya başladığı, küçük kızın da bu süreçten sonra kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının canlı yayında söyledikleri ise milyonları şoke etmişti. Yayına bağlanan Yılmaz'ın kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü, olaya tanık olduğu için de tehdit edildiğini söyledi. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Ercan Yılmaz ise kızlarının, öz annelerinin yönlendirmesiyle kendisine iftira attığını belirtti. Emine'nin evde yalnız olduğu zamanlarda şiddete maruz kaldığı, yaşanan bir olayın ardından ise bir daha görülmediği iddialarını yalanlayan Ercan Yılmaz, masum olduğunu söyledi.
'KIZIN BİRİNİ KESİYORUM'
Canlı yayını ihbar kabul eden Hatay Emniyeti, iddialar üzerine soruşturma başlatılırken, kan donduran cinayet itirafı anne Raziye Yıldız'dan geldi. Yıldız'dan kan donduran itiraf geçtiğimiz günlerde gelmişti. Anne Raziye Yıldız, kızı Emine Yıldırımcan'ın ölümünü komşusundan öğrendiğini söyledi. Kendisinin de şiddet gördüğünü dile getiren Raziye Yıldız, olayın yaşandığı gün şiddet gördüğünü, elinin ayağının bağlandığını belirtti. Yıldız, kendine geldiği esnalarda tespih makinesinin sesini duyduğunu söyledi. Bu sözler üzerine stüdyo buz kesmişti: Beni dövdüğünde makine çalışıyordu. Elim ayağım bağlıydı. 'Et kesiyorum kızın birini kesiyorum' dedi. 'Her şeyi senin üzerine yıkarım' diyerek tehdit etti...
4 YAŞINDAKİ EMİNE NEREYE GÖMÜLDÜ?
Akıllardaki en büyük soru ise küçük çocuğun nereye gömüldüğü... Anne Raziye Yıldız, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekerken küçük Emine'nin çuvala koyularak İskenderun'da atıldığını iddia etti. Yıldız'ın 'Ercan o çuvalın içerisine çöp doldurdu, yumruklayarak götürdü' iddiaları kan dondurdu.
'ERCAN BAŞKA BİR CİNAYET OLAYINA KARIŞTI'
Raziye Yıldız'dan 'Neden sustun?' sorularının ardından bir yeni itiraf daha geldi. Raziye Yıldız, Ercan ile arabada bulundukları sırada başka bir cinayete şahit olduğunu ve bu cinayetin üzerine yıkılmasından korktuğunu ve tehdit edildiğini belirtti. Adana'da PTT Evleri mevkiinde aracın içinde bir adamla oturduklarını anlatan Yıldız, adamın fenalaştığını bunun üzerine arabadan attıklarını itiraf etti.