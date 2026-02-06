Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! Türkiye’nin hafızasına kazınan o baba konuştu…
SON DAKİKA… Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 11 ili yıktı. Enkaz altındaki kızı Irmak'ın elini tuttuğu fotoğrafla Türkiye'nin hafızasına kazınan Kahramanmaraşlı Mesut Hançer, asrın felaketinin yıldönümünde kızının mezarını ziyaret etti, sözleri yürekleri yaktı…

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu. Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı. Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.

O FOTOĞRAFLA TÜRKİYE'NİN HAFIZASINA KAZINDI

Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu. Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

"ACIMIZ BİR AN OLSUN DİNMEDİ"

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

"BU ACI HİÇBİR ZAMAN UNUTULMUYOR"

Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi. Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple.

Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara'dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.

