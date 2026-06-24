SON DAKİKA... Erhan Karaal olayında yeni gelişme! 3 şüpheli daha gözaltına alındı

5 KRİTİK İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dün yapılan baskınlarda 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.