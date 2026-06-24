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Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:26

SON DAKİKA... Erhan Karaal olayında yeni gelişme! 3 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İHA Yaşam
SON DAKİKA... Erhan Karaal olayında yeni gelişme! 3 şüpheli daha gözaltına alındı
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İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

5 KRİTİK İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dün yapılan baskınlarda 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

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#ERHAN KARAAL #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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SON DAKİKA... Erhan Karaal olayında yeni gelişme! 3 şüpheli daha gözaltına alındı
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