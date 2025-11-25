Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Erkek arkadaş dehşeti! Konuşacağız diye çağırıp darbetti! Zavallı kız son halim diye paylaştı
Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:31 Son Güncelleme: 25.11.2025 15:03

Samsun'da eski erkek arkadaşı ve kız arkadaşı tarafından darbedildiğini iddia eden 21 yaşındaki Belinay Ceren M., yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabından fotoğraflarla duyurdu. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Samsun'un Atakum ilçesinde, eski erkek arkadaşıyla buluştuğunu ancak darbedildiğini iddia eden Belinay Ceren M.'nin sosyal medya paylaşımı infial yarattı. İddialara göre, 22 Kasım gecesi Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Belinay Ceren M. (21) ile eski erkek arkadaşı B.C.K. (26) ve onun kız arkadaşı C.B. (26) arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.

son-dakika-erkek-arkadas-dehseti-konusacagiz-diye-cagirip-darbetti-zavalli-kiz-son-halim-diye-paylasti-1764070188308.jpg (1491×810)

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELDİ

Olayın ardından darp raporu alarak emniyete giden Belinay Ceren M., yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kamuoyuna duyurdu. Genç kadın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim." Bu paylaşımlar, kısa sürede binlerce etkileşim alarak hızla yayıldı ve kamuoyunun dikkatini çekti.

son-dakika-erkek-arkadas-dehseti-konusacagiz-diye-cagirip-darbetti-zavalli-kiz-son-halim-diye-paylasti-1764070191542.jpg (1721×1009)

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ

Olay sonrası emniyete giden Belinay Ceren M.'nin şikayeti üzerine B.C.K. ve C.B. gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan iki şüpheli, serbest bırakıldı. Ancak dikkat çekici detay, B.C.K. ve C.B.'nin de Belinay Ceren M.'den şikayetçi olması. Böylece kavgaya karışan her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Emniyet ve savcılık, karşılıklı darp iddiaları ve şikayetler üzerine soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

son-dakika-erkek-arkadas-dehseti-konusacagiz-diye-cagirip-darbetti-zavalli-kiz-son-halim-diye-paylasti-1764070192290.jpg (1847×1070)

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu olayın hukuki sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

