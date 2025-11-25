SON DAKİKA: Erkek arkadaş dehşeti! Konuşacağız diye çağırıp darbetti! Zavallı kız son halim diye paylaştı

Samsun'un Atakum ilçesinde, eski erkek arkadaşıyla buluştuğunu ancak darbedildiğini iddia eden Belinay Ceren M.'nin sosyal medya paylaşımı infial yarattı. İddialara göre, 22 Kasım gecesi Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Belinay Ceren M. (21) ile eski erkek arkadaşı B.C.K. (26) ve onun kız arkadaşı C.B. (26) arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELDİ
Olayın ardından darp raporu alarak emniyete giden Belinay Ceren M., yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kamuoyuna duyurdu. Genç kadın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim." Bu paylaşımlar, kısa sürede binlerce etkileşim alarak hızla yayıldı ve kamuoyunun dikkatini çekti.
İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ
Olay sonrası emniyete giden Belinay Ceren M.'nin şikayeti üzerine B.C.K. ve C.B. gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan iki şüpheli, serbest bırakıldı. Ancak dikkat çekici detay, B.C.K. ve C.B.'nin de Belinay Ceren M.'den şikayetçi olması. Böylece kavgaya karışan her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.