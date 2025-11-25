SON DAKİKA: Erkek arkadaş dehşeti! Konuşacağız diye çağırıp darbetti! Zavallı kız son halim diye paylaştı

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ

Olay sonrası emniyete giden Belinay Ceren M.'nin şikayeti üzerine B.C.K. ve C.B. gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan iki şüpheli, serbest bırakıldı. Ancak dikkat çekici detay, B.C.K. ve C.B.'nin de Belinay Ceren M.'den şikayetçi olması. Böylece kavgaya karışan her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.