Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
Giriş Tarihi: 6.02.2026 14:25 Son Güncelleme: 6.02.2026 14:36

Son dakika | Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi: Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu deprem sonrası AHaber canlı yayınına bağlandı. Hamza Aydoğdu can ve mal kaybı olmadığını bildirerek, taramaların devam ettiğini kaydetti.

Son dakika | Erzincan’da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
  • ABONE OL

Son dakika haberi... Erzincan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Erzincan Kemah merkezli depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

AFAD, yaptığı bilgilendirmede depremin 14.16'da gerçekleştiğini ve derinliğin 4.52 km olarak olduğunu kaydetti. Deprem çevre illerde de yoğun biçimde hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu deprem sonrası AHaber canlı yayınına bağlandı. Hamza Aydoğdu can ve mal kaybı olmadığını bildirerek, taramaların devam ettiğini kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz