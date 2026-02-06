Son dakika | Erzincan’da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... Erzincan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Erzincan Kemah merkezli depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

AFAD, yaptığı bilgilendirmede depremin 14.16'da gerçekleştiğini ve derinliğin 4.52 km olarak olduğunu kaydetti. Deprem çevre illerde de yoğun biçimde hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu deprem sonrası AHaber canlı yayınına bağlandı. Hamza Aydoğdu can ve mal kaybı olmadığını bildirerek, taramaların devam ettiğini kaydetti.