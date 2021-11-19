Son dakika: Erzurum’da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü

HEM SALDIRGAN HEM DE GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.