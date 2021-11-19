Son dakika: Erzurum’da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü

Son dakika haberleri: Erzurum'daki olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Bosna Caddesindeki bir açık otoparkta meydana geldi. Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen Z.U.'yu, henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı.
AYNI BIÇAĞI KENDİSİNİ DE SAPLADI
Genç kız kanlar içerisinde yığılırken Muhammet Y., aynı bıçağı kendisine de sapladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HEM SALDIRGAN HEM DE GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.