Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü
Giriş Tarihi: 19.11.2021 21:44 Son Güncelleme: 19.11.2021 21:59

Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü

DHA
Son dakika: Erzurum’da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü

Son dakika haberleri: Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Muhammet Y., açık otoparkta yürüyen Z.U. isimli genç kızı henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yığılırken, saldırgan aynı bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

Son dakika haberleri: Erzurum'daki olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Bosna Caddesindeki bir açık otoparkta meydana geldi. Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen Z.U.'yu, henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı.

AYNI BIÇAĞI KENDİSİNİ DE SAPLADI

Genç kız kanlar içerisinde yığılırken Muhammet Y., aynı bıçağı kendisine de sapladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HEM SALDIRGAN HEM DE GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü
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