SON DAKİKA | Erzurum’da feci kaza: Otomobil kamyonete ok gibi saplandı! 3 ölü, 3 yaralı

SON DAKİKA | Kaza, saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkisinde meydana geldi. Erzurum'a yönüne giden otomobil, kiraz yüklü kamyonete arkadan çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.