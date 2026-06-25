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Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:12 Son Güncelleme: 25.06.2026 11:13

SON DAKİKA | Erzurum'da feci kaza: Otomobil kamyonete ok gibi saplandı! 3 ölü, 3 yaralı

SON DAKİKA | Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobil kiraz yüklü kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirlendi.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Erzurum’da feci kaza: Otomobil kamyonete ok gibi saplandı! 3 ölü, 3 yaralı
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SON DAKİKA | Kaza, saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkisinde meydana geldi. Erzurum'a yönüne giden otomobil, kiraz yüklü kamyonete arkadan çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
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SON DAKİKA | Erzurum'da feci kaza: Otomobil kamyonete ok gibi saplandı! 3 ölü, 3 yaralı
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