SON DAKİKA | Erzurum’da feci kaza: Otomobil kamyonete ok gibi saplandı! 3 ölü, 3 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.