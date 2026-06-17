SON DAKİKA… Erzurum’da kamyonet faciası! 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem’in feci sonu: Araç ve duvarın arasında sıkışıp...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Burak Ayaz Erdem'in yakınları hastaneye akın etti.