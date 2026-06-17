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Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:32 Son Güncelleme: 17.06.2026 09:10

SON DAKİKA… Erzurum’da kamyonet faciası! 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem’in feci sonu: Araç ve duvarın arasında sıkışıp...

SON DAKİKA… Erzurum’da iddiaya göre çocukların içine binip oynadıkları park halindeki kamyonet bir anda hareket etmeye başladı. Bu sırada sokakta bulunan Burak Ayaz Erdem araç ile müstakil ev arasında sıkıştı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA… Erzurum’da kamyonet faciası! 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem’in feci sonu: Araç ve duvarın arasında sıkışıp...
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Olay, saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan kapıları açık kamyonetin içine binen çocuklar oynamaya başladı.

Kamyonetin hareket etmesi üzerine sürücü koltuğunda oturan çocuk aşağı atladı. Bu sırada sokakta yürüyen Burak Ayaz Erdem, kamyonet ile tek katlı müstakil ev arasında sıkıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Burak Ayaz Erdem'in yakınları hastaneye akın etti.

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Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

#ERZURUM

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SON DAKİKA… Erzurum’da kamyonet faciası! 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem’in feci sonu: Araç ve duvarın arasında sıkışıp...
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