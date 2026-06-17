SON DAKİKA… Erzurum’da kamyonet faciası! 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem’in feci sonu: Araç ve duvarın arasında sıkışıp...

Olay, saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan kapıları açık kamyonetin içine binen çocuklar oynamaya başladı.
Kamyonetin hareket etmesi üzerine sürücü koltuğunda oturan çocuk aşağı atladı. Bu sırada sokakta yürüyen Burak Ayaz Erdem, kamyonet ile tek katlı müstakil ev arasında sıkıştı.
Oyun oynarken kamyonetle duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki Ayaz öldü! Feci kaza kamerada | Video
Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.